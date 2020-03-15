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Проектирование и строительство бассейнов в Москве

Компания Аквамастер Инж занимается проектированием и строительством бассейнов более 20 лет. Накопленный опыт позволяет нам утверждать, что мы много знаем и умеем. Этот опыт позволил нам создать уникальное предложение по строительству бассейна: качественное и доступное в цене, надежное и удобное в получении.

Мы понимаем, что желая получить в свое пользование бассейн, наш клиент хочет иметь чистую и комфортную воду, красивую и надежную ванну бассейна, и не хочет иметь с этим проблем. Безопасность бассейна для пользователя, комфорт его эксплуатации — наша постоянная забота.

Мы создали уникальную систему организации производства и контроля качества продукции, которую постоянно совершенствуем.

Инженерный корпус «АКВАМАСТЕР Инж» представляет ряд принципов работы компании, соблюдение которых дает безусловную возможность воплотить в жизнь все эти утверждения.

Всем обратившимся в компанию клиентам мы первоначально предоставляем бесплатное консультирование по вопросам строительства бассейнов и владения ими, разъясняем важные эксплуатационные моменты, предоставляем расчет стоимости при конкретном запросе. Мы считаем, что проводя образовательную работу такого рода, мы улучшаем культуру потребления. Делая информацию доступной, мы противодействуем не качественным предложениям, которых на рынке еще не мало, тем самым делая мир прекраснее.

С выполненными работами для частных домов, SPA-центров, государственных компаний можно ознакомиться в фотогалерее нашего сайта.

Нам есть чем гордиться и что Вам предложить!

НЕОСПОРИМЫЕ ФАКТЫ О НАС

Наш опыт - реальный путь к исполнению ваших желаний!
Это не просто слова — это призыв воспользоваться опытом профессионалов, которые смогут воплотить в жизнь Вашу мечту.
Обратившись к услугам нашей компании, Вы можете быть уверены, что результат будет соответствовать Вашим ожиданиям.


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Цены на проектирование и строительство бассейнов


Внимание! Оценка предварительная и не является офертой. Цифры актуальны на июль 2020 г. Цены не включают НДС 20%
Наименование переливной бассейн 8 х 3 м скиммерный 8 х 3 м
переливной бассейн 8 х 3 м скиммерный 8 х 3 м
1
 Работы по устройству ж/б конструкций чаши бассейна 555 113 руб. 555 113 руб.
2
 Позиционирование закладных элементов в ж/б конструкцию чаши бассейна 142 548 руб. 115 475 руб.
3
 Тампонирование швов и проведение гидроиспытаний ж/б конструкции чаши бассейна 41 149 руб. 41 149 руб.
4
 Выравнивание чаши бассейна 164 511 руб. 164 511 руб.
5
 Гидроизоляция плавательного бассейна 88 401 руб. 88 401 руб.
6
 Облицовка плавательного бассейна 316 115 руб. 316 115 руб.
Итого
Итого
1 961 456 руб.
Итого
1 850 741 руб.

7 этапов
строительства бассейна

Запуск строительства бассейна
01. ЗАПУСК СТРОИТЕЛЬСТВА

На фотографиях представлен проект бассейна, который возводился в здании из металлоконструкций с трехсторонним панорамным остеклением. В основе ванны и фундамента лежит монолитный железобетон. Строительство капитального бетонного бассейна – популярное решение,т.к. оно не имеет ограничений по размерам, форме и другим конструктивным особенностям.

02. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАССЕЙНА

Строительство бассейнов – многоэтапная процедура, и отделка является одним из ключевых этапов. Она должна полностью соответствовать условиям проекта. После заливки конструкцию ванны выравнивают, гидроизолируют и облицовывают, используя современные технологии на основе полимерцементов.

Комплексный подход обеспечивает надежную адгезию слоев выравнивания, гидроизоляции и облицовки, что является основой качества. Для облицовки применяется плитка или мозаика с низким водопоглощением. При этом опытным мастерам «АКВАМАСТЕР Инж» под силу создание изысканных художественных панно.

Особенно привлекательно выглядит стеклянная мозаика. Коэффициент водопоглощения стекла стремительно близится к нулю, что гарантирует долговечность и превосходные эксплуатационные характеристики. Не зря в Греции мозаику когда-то величали обиталищем муз!

Внутренняя отделка бассейна Москва
Монтаж оборудования при строительстве бассейна
03. МОНТАЖ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ БАССЕЙНА

В здание бассейна подводятся коммуникации: вода, канализация, тепло, электроэнергия. Производится монтаж отопления и вентиляции, освещения и силовых линий.

Для художественного освещения бассейна используют прожекторы с водонепроницаемым корпусом, соответствующие нормативам IP54. Они бывают встраиваемыми и накладными, производятся из пластика или нержавеющей стали. Источником света служат галогенные или светодиодные лампы. Последние выигрывают по экономичности и долговечности.

04. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ БАССЕЙНА И ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Для сохранения чистоты воды в бассейне производится монтаж современного оборудования водоподготовки: насосы, фильтры, станции обеззараживания и ультрафиолетовой обработки, теплообменники – все только высокого качества и в соответствии с действующими стандартами.

В домах с подведенными городскими коммуникациями бассейн подключают к системе центрального отопления. Но все же предпочтительней обогрев электроэнергией: для монтажа газового оборудования требуется просторное техническое помещение с хорошей вентиляцией.

Монтаж системы отопления бассейна
Отопление: строительство бассейна под ключ
05. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА

Строительство бассейнов заканчивается запуском и пуско-наладкой систем водоочистки, отопления, вентиляции. Создается не только оптимальный микроклимат, но и все условия для комфортного купания: температура воды – от 25 до 27°C, удобные спуски в воду, нескользящее покрытие пола, поступление чистого, свежего воздуха в помещение.

06. СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА ЗАВЕРШЕНО

После запуска бассейна наступает эксплуатация. К бассейну потребитель получает подробное руководство по эксплуатации именно его бассейна с описанием общей теории, конкретного алгоритма и нюансов. Есть возможность воспользоваться услугой технического обслуживания бассейна квалифицированными специалистами фирмы.

Завершение строительства бассейна
Строительство бассейнов под ключ - АКВАМАСТЕР Инж
07. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После того как строительство бассейна завершено, нужно позаботиться о техническом обслуживании. «АКВАМАСТЕР Инж» возьмет на себя все сервисные профилактические работы: очистка оборудования, замена фильтров, пополнение запасов химии. Техническое обслуживание ведется по предварительно составленному графику с выпиской протоколов и отметками в журнале.

Вопросы и ответы
?Какова стоимость строительства бассейна?
Цена бассейна всегда индивидуальна. Однако, получить представление о базовой стоимости можно уже сейчас. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Выбирайте тип бассейна: скиммерный или переливной, размер и глубину, дополнительные опции и водные аттракционы. Онлайн-калькулятор нашего сайта сформулирует предложение, которое отражает цену возможного контракта на проектирование и строительство. Скидка реальна, она является предметом обсуждения условий контракта. Предложение онлайн-калькулятора высылается Вам и дублируется в отделе проектов, оно действительно в течение 25 дней.
?Что главное должен знать владелец бассейна?
Содержание бассейна — удовольствие. Это удовольствие приносит много пользы здоровью и эмоциям. Как и на любое удовольствие, на содержание бассейна приходится тратить средства. И основную статью расходов составляют расходы на поддержание состояния воды в пригодности для получения этого удовольствия. Чтобы использовать ее более экономно и, что самое главное, сделать безопасной для купания, используется оборотная система водоочистки. Подробнее
?Что с водой происходит после фильтрации?
После того, как вода прошла очистку от взвесей, ее подогревают до комфортной температуры, и наступает время  дезинфекции. Есть разные способы дезинфекции воды: традиционные (с использованием реагентов ряда галогенов: хлора, брома, йода) и экспериментальные (метод «активного кислорода»), методы добавочной дезинфекции, которые не могут быть основными в силу разных причин (метод ультрафиолетовой дезинфекции, озонирование). Применение этих методов регламентируют существующие санитарные нормы и правила, а также ГОСТ РФ. Но все препараты должны выполнять две функции: обеззаразить воду и стать консервантом чистой воды в бассейне.
?Расскажите об устройстве оборотной системы водоочистки
Центральной частью системы, ее «сердцем» всегда является фильтровальная установка, которая очищает воду от механических загрязнений. Чаше всего фильтр для воды представляет собой бочку, заполненную обожженным кварцевым песком грануляции 0,4-0,8 мм (иногда дополняют гравием, антрацитом).  Фактически фильтр, как пылесос, собирает плавающие в воде частицы загрязнений. Когда объем выловленной взвеси достигает критической отметки, воде становится тяжелее проходить сквозь песок, и  на манометре фильтра повышается давление. Это сигнал, что пора включить промывку фильтров, чтобы обратный ток воды смыл всю грязь в канализацию.  
?Как правильно освещать бассейн?
Правильно освещенный бассейн светлее, чем помещение, в котором он находится. Вода по другому, чем воздух, преломляет свет. Подробнее об этом можно прочитать в разделе сайта Публикации
?Как рассчитать ж/б конструкцию бассейна?
Бассейн — это емкостная конструкция. Поэтому расчет несущей способности должен быть подтвержден расчетом трещиностойкости. Трещиностойкость должна быть не менее третьей категории. Обычно мы закладываем при расчете бетон В-25, W-8.
?Зачем в бассейне водоподготовка?
Вода в бассейне должна быть гигиенически пригодной для плавания. Бассейн может быть проточным только если он очень мал. Оборудование водоподготовки очищает воду, кондиционируя ее и снимая нагрузку от посетителей, тем самым экономит много Ваших средств. Подробный ответ о составе и ценах вы найдете в материалах сайта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Передовые технологии
Мы сочетаем лучший опыт с инновациями. Создали уникальную систему организации производства и контроля качества продукции, которую постоянно совершенствуем.

Передовые технологии

Любая сложность
Высокая квалификация и опыт позволяют браться за реализацию идей высокой сложности

Любая сложность

Современный дизайн
Учтем все ваши пожелания, идеально впишем проект в интерьер и общий стиль здания. Реализуем любую фантазию благодаря опыту и качественным материалам из Европы.

Современный дизайн

Дорожим репутацией
Мы строим бассейны более 20 лет - наши клиенты довольны нами и рекомендуют нас

Дорожим репутацией

Чистая вода
Используем современные высокотехнологичные и безопасные для здоровья человека системы очистки воды

Чистая вода

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ

Проектная документация отвечает
всем стандартам и нормативам

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Сочетаем опыт
с инновациями

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