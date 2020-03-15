Проектирование и строительство бассейнов в Москве

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Проектирование и строительство бетонных бассейнов под ключ. Сочетаем 20-летний опыт, соответствие стандартам и инновации - создаем шедевры!
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Компания Аквамастер Инж занимается проектированием и строительством бассейнов более 20 лет. Накопленный опыт позволяет нам утверждать, что мы много знаем и умеем. Этот опыт позволил нам создать уникальное предложение по строительству бассейна: качественное и доступное в цене, надежное и удобное в получении.
Мы понимаем, что желая получить в свое пользование бассейн, наш клиент хочет иметь чистую и комфортную воду, красивую и надежную ванну бассейна, и не хочет иметь с этим проблем. Безопасность бассейна для пользователя, комфорт его эксплуатации — наша постоянная забота.
Мы создали уникальную систему организации производства и контроля качества продукции, которую постоянно совершенствуем.
Инженерный корпус «АКВАМАСТЕР Инж» представляет ряд принципов работы компании, соблюдение которых дает безусловную возможность воплотить в жизнь все эти утверждения.
Всем обратившимся в компанию клиентам мы первоначально предоставляем бесплатное консультирование по вопросам строительства бассейнов и владения ими, разъясняем важные эксплуатационные моменты, предоставляем расчет стоимости при конкретном запросе. Мы считаем, что проводя образовательную работу такого рода, мы улучшаем культуру потребления. Делая информацию доступной, мы противодействуем не качественным предложениям, которых на рынке еще не мало, тем самым делая мир прекраснее.
С выполненными работами для частных домов, SPA-центров, государственных компаний можно ознакомиться в фотогалерее нашего сайта.
Нам есть чем гордиться и что Вам предложить!
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Наш опыт - реальный путь к исполнению ваших желаний!
Это не просто слова — это призыв воспользоваться опытом профессионалов, которые смогут воплотить в жизнь Вашу мечту.
Обратившись к услугам нашей компании, Вы можете быть уверены, что результат будет соответствовать Вашим ожиданиям.
Строительство бассейнов для крупных государственных компаний
Строительство бассейнов для олимпиады
Крупные спортивные бренды
Бассейны в частных домах
SPA-комплексы
На фотографиях представлен проект бассейна, который возводился в здании из металлоконструкций с трехсторонним панорамным остеклением. В основе ванны и фундамента лежит монолитный железобетон. Строительство капитального бетонного бассейна – популярное решение,т.к. оно не имеет ограничений по размерам, форме и другим конструктивным особенностям.
Строительство бассейнов – многоэтапная процедура, и отделка является одним из ключевых этапов. Она должна полностью соответствовать условиям проекта. После заливки конструкцию ванны выравнивают, гидроизолируют и облицовывают, используя современные технологии на основе полимерцементов.
Комплексный подход обеспечивает надежную адгезию слоев выравнивания, гидроизоляции и облицовки, что является основой качества. Для облицовки применяется плитка или мозаика с низким водопоглощением. При этом опытным мастерам «АКВАМАСТЕР Инж» под силу создание изысканных художественных панно.
Особенно привлекательно выглядит стеклянная мозаика. Коэффициент водопоглощения стекла стремительно близится к нулю, что гарантирует долговечность и превосходные эксплуатационные характеристики. Не зря в Греции мозаику когда-то величали обиталищем муз!
В здание бассейна подводятся коммуникации: вода, канализация, тепло, электроэнергия. Производится монтаж отопления и вентиляции, освещения и силовых линий.
Для художественного освещения бассейна используют прожекторы с водонепроницаемым корпусом, соответствующие нормативам IP54. Они бывают встраиваемыми и накладными, производятся из пластика или нержавеющей стали. Источником света служат галогенные или светодиодные лампы. Последние выигрывают по экономичности и долговечности.
Для сохранения чистоты воды в бассейне производится монтаж современного оборудования водоподготовки: насосы, фильтры, станции обеззараживания и ультрафиолетовой обработки, теплообменники – все только высокого качества и в соответствии с действующими стандартами.
В домах с подведенными городскими коммуникациями бассейн подключают к системе центрального отопления. Но все же предпочтительней обогрев электроэнергией: для монтажа газового оборудования требуется просторное техническое помещение с хорошей вентиляцией.
Строительство бассейнов заканчивается запуском и пуско-наладкой систем водоочистки, отопления, вентиляции. Создается не только оптимальный микроклимат, но и все условия для комфортного купания: температура воды – от 25 до 27°C, удобные спуски в воду, нескользящее покрытие пола, поступление чистого, свежего воздуха в помещение.
После запуска бассейна наступает эксплуатация. К бассейну потребитель получает подробное руководство по эксплуатации именно его бассейна с описанием общей теории, конкретного алгоритма и нюансов. Есть возможность воспользоваться услугой технического обслуживания бассейна квалифицированными специалистами фирмы.
После того как строительство бассейна завершено, нужно позаботиться о техническом обслуживании. «АКВАМАСТЕР Инж» возьмет на себя все сервисные профилактические работы: очистка оборудования, замена фильтров, пополнение запасов химии. Техническое обслуживание ведется по предварительно составленному графику с выпиской протоколов и отметками в журнале.
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