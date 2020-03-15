Проектирование и строительство бассейнов в Москве

Компания Аквамастер Инж занимается проектированием и строительством бассейнов более 20 лет. Накопленный опыт позволяет нам утверждать, что мы много знаем и умеем. Этот опыт позволил нам создать уникальное предложение по строительству бассейна: качественное и доступное в цене, надежное и удобное в получении.

Мы понимаем, что желая получить в свое пользование бассейн, наш клиент хочет иметь чистую и комфортную воду, красивую и надежную ванну бассейна, и не хочет иметь с этим проблем. Безопасность бассейна для пользователя, комфорт его эксплуатации — наша постоянная забота.

Мы создали уникальную систему организации производства и контроля качества продукции, которую постоянно совершенствуем.

Инженерный корпус «АКВАМАСТЕР Инж» представляет ряд принципов работы компании, соблюдение которых дает безусловную возможность воплотить в жизнь все эти утверждения.

Мы имеем лицензированное проектное бюро. Наш проект понятен и логичен, решения подтверждены расчетами и соответствуют нормам и правилам.

Проектирование реализует принципы конструктивной надежности, при которой возможные редкие поломки оборудования никогда не приводят к авариям.

Принятые в отрасли нормы – лучший опыт проделанной работы – мы сочетаем с инновациями, что позволяет обеспечивать длительный срок эксплуатации бассейна, но иметь в нем современные опции.

Строительство бассейнов реализуется по индивидуальному проекту: форма, размер, тип, отделка чаши – учитываются все пожелания Заказчика.

В ходе строительства бассейнов под ключ особое внимание уделяем подбору водоочистительных систем: еще на этапе проектирования бассейнов разрабатываем индивидуальную систему обеззараживания воды, которая способствует поддержанию чистоты и отсутствию запаха химикатов.

Мы поставляем оборудование и материалы для строительства бассейна только из надежных источников, соблюдая требования к качеству сырья и комплектующих и заданную ресурсность всех частей и механизмов сложного изделия «Бассейн».

Разработанные системы автоматики и управления оборудованием бассейна избавляют заказчика от забот по ежедневному контролю, услуга по техобслуживанию поддерживает работоспособность бассейна многие годы.

Наши специалисты — обученные и постоянные сотрудники, выпускающие качественную продукцию и владеющие современной культурой производства.

Бригады строителей укомплектованы современным инструментом, позволяющим сочетать качество с высокой производительностью.

Мы применяем обязательную систему поэтапного контроля качества при производстве работ.

При пуско-наладке бассейна мы всегда предоставляем пакет эксплуатационной документации и проводим вводный инструктаж для эксплуатирующего персонала, поддерживаем эксплуатацию услугой по техническому обслуживанию. Это оптимизирует затраты по владению бассейном

Мы даем реальную гарантию на свои бассейны и подкрепляем ее не только своей репутацией, но наличием мастерской ремонта оборудования и складом запасных частей и опытом эксплуатации сотен построенных ранее бассейнов.

Всем обратившимся в компанию клиентам мы первоначально предоставляем бесплатное консультирование по вопросам строительства бассейнов и владения ими, разъясняем важные эксплуатационные моменты, предоставляем расчет стоимости при конкретном запросе. Мы считаем, что проводя образовательную работу такого рода, мы улучшаем культуру потребления. Делая информацию доступной, мы противодействуем не качественным предложениям, которых на рынке еще не мало, тем самым делая мир прекраснее.

С выполненными работами для частных домов, SPA-центров, государственных компаний можно ознакомиться в фотогалерее нашего сайта.

Нам есть чем гордиться и что Вам предложить!

НЕОСПОРИМЫЕ ФАКТЫ О НАС

01 850 проектов

02 25 лет работы

03 5 лет гарантии

04 24 специалиста в штате