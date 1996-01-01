Строительство турецких бань хамам

Строим хамамы больше 20 лет

Выгодные цены на строительство турецких бань

От проектирования до обслуживания саун хамам

Строим турецкие бани хамам более 20 лет

Компания «АКВАМАСТЕР Инж» уже более 20 лет работает на рынке, оказывая услуги по проектированию и строительству саун и турецких бань хамам. Кроме этого, в нашем портфолио вы найдёте спа-центры, бассейны, бани. Наличие собственного проектного бюро и штата квалифицированных специалистов позволяет нам решать самые сложные и нестандартные задачи, которые ставят перед нами требовательные клиенты. В их числе крупные частные и государственные организации, фитнесс-залы и спа-центры, аквапарки, дома отдыха, отели, владельцы элитных коттеджей.

Мы работаем в сегменте высококачественных проектов и при строительстве хамама готовы создать настоящий шедевр, который по своему виду будет близок к произведению искусства и при этом обеспечит комфортный отдых для каждого человека.

Хамам под ключ: от проекта до обслуживания

У турецкой бани хамам немало достоинств – так что она самодостаточна сама по себе. Тем не менее, в России большой популярностью пользуются дополнительные составляющие банного времяпровождения, которыми часто дополняется традиционный хамам:

Сауна (русская баня),

бассейн,

джакузи,

купель,

кабинеты для массажа и спа-процедур.

Если вам необходимо дополнить ваш хамам чем-то из перечисленного, ты мы готовы сделать это, гармонично совместив основное помещение с дополнительными элементами. Также мы устанавливаем аттракционы, в том числе и нетиповые – учитывая любые пожелания клиента.

Технические аспекты строительства хамам

В процессе проектирования и строительства хамама под ключ наши инженеры и архитекторы учитывают все нюансы, принципиальные в возведении столь сложного с технической точки зрения комплекса.

Первое – проектирование формы основного помещения. Потолок в хамаме всегда строится округлой формы, чтобы скапливающийся на нем конденсат на капал вниз на посетителей, а стекал на пол по стенам. Стены обычно прямые, но могут также закругляться для устранения неэстетичных стыков мозаики, столь популярной при строительстве турецких бань.

Важно и обустройство технического помещения, которое позволит компактно разместить в нем оборудование и основные узлы инженерных коммуникаций. При строительстве турецкой бани большого размера мы также предусматриваем дополнительные помещения – комнату отдыха (согуклюк), массажную (харарет), предбанник (джамекян), в каждом из которых поддерживается свой уровень температуры.

Для удобства гостей в сауне-хамаме важно установить комфортные лежаки и сидения из пенополистирола. Он является основным материалом в строительстве и изоляции несущих конструкций.

Оборудование для работы хамам

Ключевым элементом для любого хамама является парогенератор – прибор, подключаемый к водопроводу и электричеству. Обычно он оснащается электронной панелью управления, и может быть дополнен специальным автоматическим насосом для подачи ароматизирующих веществ. Парогенераторы различаются по своему уровню мощности, объему бака и иногда – наличию дополнительных функций.

При строительстве турецкой бани под ключ наши специалисты подбирают оптимальное оборудование, исходя из особенностей конкретного проекта и указанных заказчиком пожеланий.

Построенные нами бани хамам





Облицовка саун хамам

Отдельное внимание мы уделяем внутренней чистовой отделке помещений. Традиционно в облицовке хамамов применяются восточные мотивы. Основные облицовочные материалы – мрамор, мозаика, узорчатая плитка. Усилить их эффект могут такие элементы, как декоративные арки и ниши, к которым добавляются световые эффекты. Дополнить обстановку могут роскошные чаши, скамьи и фонтаны.

Почему сотрудничать с нами – выгодно?

Заказывая строительство хамама под ключ у «АКВАМАСТЕР Инж», вы получаете максимально выгодную цену, которую предлагаем благодаря:

Профессиональному штату сотрудников, которые досконально знают, как нужно делать свое дело;

Огромному опыту в своей сфере (более 800 реализованных проектов), позволяющему выполнять все работы максимально рационально;

Прямым контактам с поставщиками, у которых получаем материалы по реальной стоимости.

Для получения предварительного расчета на строительство хамама вы можете заполнить форму-заявку в верхней части страницы.