Строительство турецких бань хамам
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Строим турецкие бани хамам более 20 лет
Компания «АКВАМАСТЕР Инж» уже более 20 лет работает на рынке, оказывая услуги по проектированию и строительству саун и турецких бань хамам. Кроме этого, в нашем портфолио вы найдёте спа-центры, бассейны, бани. Наличие собственного проектного бюро и штата квалифицированных специалистов позволяет нам решать самые сложные и нестандартные задачи, которые ставят перед нами требовательные клиенты. В их числе крупные частные и государственные организации, фитнесс-залы и спа-центры, аквапарки, дома отдыха, отели, владельцы элитных коттеджей.
Мы работаем в сегменте высококачественных проектов и при строительстве хамама готовы создать настоящий шедевр, который по своему виду будет близок к произведению искусства и при этом обеспечит комфортный отдых для каждого человека.
Хамам под ключ: от проекта до обслуживания
У турецкой бани хамам немало достоинств – так что она самодостаточна сама по себе. Тем не менее, в России большой популярностью пользуются дополнительные составляющие банного времяпровождения, которыми часто дополняется традиционный хамам:
- Сауна (русская баня),
- бассейн,
- джакузи,
- купель,
- кабинеты для массажа и спа-процедур.
Если вам необходимо дополнить ваш хамам чем-то из перечисленного, ты мы готовы сделать это, гармонично совместив основное помещение с дополнительными элементами. Также мы устанавливаем аттракционы, в том числе и нетиповые – учитывая любые пожелания клиента.
Технические аспекты строительства хамам
В процессе проектирования и строительства хамама под ключ наши инженеры и архитекторы учитывают все нюансы, принципиальные в возведении столь сложного с технической точки зрения комплекса.
Первое – проектирование формы основного помещения. Потолок в хамаме всегда строится округлой формы, чтобы скапливающийся на нем конденсат на капал вниз на посетителей, а стекал на пол по стенам. Стены обычно прямые, но могут также закругляться для устранения неэстетичных стыков мозаики, столь популярной при строительстве турецких бань.
Важно и обустройство технического помещения, которое позволит компактно разместить в нем оборудование и основные узлы инженерных коммуникаций. При строительстве турецкой бани большого размера мы также предусматриваем дополнительные помещения – комнату отдыха (согуклюк), массажную (харарет), предбанник (джамекян), в каждом из которых поддерживается свой уровень температуры.
Для удобства гостей в сауне-хамаме важно установить комфортные лежаки и сидения из пенополистирола. Он является основным материалом в строительстве и изоляции несущих конструкций.
Оборудование для работы хамам
Ключевым элементом для любого хамама является парогенератор – прибор, подключаемый к водопроводу и электричеству. Обычно он оснащается электронной панелью управления, и может быть дополнен специальным автоматическим насосом для подачи ароматизирующих веществ. Парогенераторы различаются по своему уровню мощности, объему бака и иногда – наличию дополнительных функций.
При строительстве турецкой бани под ключ наши специалисты подбирают оптимальное оборудование, исходя из особенностей конкретного проекта и указанных заказчиком пожеланий.
Построенные нами бани хамам
Облицовка саун хамам
Отдельное внимание мы уделяем внутренней чистовой отделке помещений. Традиционно в облицовке хамамов применяются восточные мотивы. Основные облицовочные материалы – мрамор, мозаика, узорчатая плитка. Усилить их эффект могут такие элементы, как декоративные арки и ниши, к которым добавляются световые эффекты. Дополнить обстановку могут роскошные чаши, скамьи и фонтаны.
Почему сотрудничать с нами – выгодно?
Заказывая строительство хамама под ключ у «АКВАМАСТЕР Инж», вы получаете максимально выгодную цену, которую предлагаем благодаря:
- Профессиональному штату сотрудников, которые досконально знают, как нужно делать свое дело;
- Огромному опыту в своей сфере (более 800 реализованных проектов), позволяющему выполнять все работы максимально рационально;
- Прямым контактам с поставщиками, у которых получаем материалы по реальной стоимости.
Для получения предварительного расчета на строительство хамама вы можете заполнить форму-заявку в верхней части страницы.