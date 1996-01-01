Обратный звонок

Оставьте Ваш телефон
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Премиальное качество по выгодной стоимости

Известное проектное бюро с 20-летним опытом

Прямые связи с поставщиками

  • Концепция, расчет
  • Проектирование
  • Строительство
  • Монтаж и установка оборудования
  • Обслуживание

+7 (495) 212-111-4

Узнать выгодные условия и идеи реализации
Александр Жуков | Ведущий консультант
Перезвоним в течение 30 минут

Строительство турецких бань хамам

  • Строим хамамы больше 20 лет
  • Выгодные цены на строительство турецких бань
  • От проектирования до обслуживания саун хамам

Строим турецкие бани хамам более 20 лет

Компания «АКВАМАСТЕР Инж» уже более 20 лет работает на рынке, оказывая услуги по проектированию и строительству саун и турецких бань хамам. Кроме этого, в нашем портфолио вы найдёте спа-центры, бассейны, бани. Наличие собственного проектного бюро и штата квалифицированных специалистов позволяет нам решать самые сложные и нестандартные задачи, которые ставят перед нами требовательные клиенты. В их числе крупные частные и государственные организации, фитнесс-залы и спа-центры, аквапарки, дома отдыха, отели, владельцы элитных коттеджей.

Мы работаем в сегменте высококачественных проектов и при строительстве хамама готовы создать настоящий шедевр, который по своему виду будет близок к произведению искусства и при этом обеспечит комфортный отдых для каждого человека.

Хамам под ключ: от проекта до обслуживания

У турецкой бани хамам немало достоинств – так что она самодостаточна сама по себе. Тем не менее, в России большой популярностью пользуются дополнительные составляющие банного времяпровождения, которыми часто дополняется традиционный хамам:

  • Сауна (русская баня),
  • бассейн,
  • джакузи,
  • купель,
  • кабинеты для массажа и спа-процедур.

Если вам необходимо дополнить ваш хамам чем-то из перечисленного, ты мы готовы сделать это, гармонично совместив основное помещение с дополнительными элементами. Также мы устанавливаем аттракционы, в том числе и нетиповые – учитывая любые пожелания клиента.

Технические аспекты строительства хамам

В процессе проектирования и строительства хамама под ключ наши инженеры и архитекторы учитывают все нюансы, принципиальные в возведении столь сложного с технической точки зрения комплекса.

Первое – проектирование формы основного помещения. Потолок в хамаме всегда строится округлой формы, чтобы скапливающийся на нем конденсат на капал вниз на посетителей, а стекал на пол по стенам. Стены обычно прямые, но могут также закругляться для устранения неэстетичных стыков мозаики, столь популярной при строительстве турецких бань.

Важно и обустройство технического помещения, которое позволит компактно разместить в нем оборудование и основные узлы инженерных коммуникаций. При строительстве турецкой бани большого размера мы также предусматриваем дополнительные помещения – комнату отдыха (согуклюк), массажную (харарет), предбанник (джамекян), в каждом из которых поддерживается свой уровень температуры.

Для удобства гостей в сауне-хамаме важно установить комфортные лежаки и сидения из пенополистирола. Он является основным материалом в строительстве и изоляции несущих конструкций.

Оборудование для работы хамам

Ключевым элементом для любого хамама является парогенератор – прибор, подключаемый к водопроводу и электричеству. Обычно он оснащается электронной панелью управления, и может быть дополнен специальным автоматическим насосом для подачи ароматизирующих веществ. Парогенераторы различаются по своему уровню мощности, объему бака и иногда – наличию дополнительных функций.

При строительстве турецкой бани под ключ наши специалисты подбирают оптимальное оборудование, исходя из особенностей конкретного проекта и указанных заказчиком пожеланий.

Построенные нами бани хамам

Строительство хамам под ключ Строительство хамам Цена строительства турецкой бани (хамама)
Профессиональное строительство хамам под ключ в Москве Строительство хамам под ключ в Москве Строим лучшие турецкие бани (хамамы) в Москве под ключ

Облицовка саун хамам

Отдельное внимание мы уделяем внутренней чистовой отделке помещений. Традиционно в облицовке хамамов применяются восточные мотивы. Основные облицовочные материалы – мрамор, мозаика, узорчатая плитка. Усилить их эффект могут такие элементы, как декоративные арки и ниши, к которым добавляются световые эффекты. Дополнить обстановку могут роскошные чаши, скамьи и фонтаны.

Почему сотрудничать с нами – выгодно?

Заказывая строительство хамама под ключ у «АКВАМАСТЕР Инж», вы получаете максимально выгодную цену, которую предлагаем благодаря:

  • Профессиональному штату сотрудников, которые досконально знают, как нужно делать свое дело;
  • Огромному опыту в своей сфере (более 800 реализованных проектов), позволяющему выполнять все работы максимально рационально;
  • Прямым контактам с поставщиками, у которых получаем материалы по реальной стоимости.

Для получения предварительного расчета на строительство хамама вы можете заполнить форму-заявку в верхней части страницы.

КАЛЬКУЛЯТОР ОНЛАЙН

Узнать стоимость



Вопросы и ответы
Наши Работы

01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ ДЛЯ КРУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

01

Строительство бассейнов для олимпиады

Пансионат Южный 2 Центробанка

смотреть все фото
Пансионат Южный 2 Центробанка

02

КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ БРЕНДЫ

Бассейн World Class Б.Грузинская, д.69

смотреть все фото
Бассейн World Class Б.Грузинская, д.69

03

БАССЕЙНЫ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ

Бассейн с жалюзийным укрытием зеркала воды

смотреть все фото
Бассейн с жалюзийным укрытием зеркала воды

04

SPA - КОМПЛЕКСЫ

Частный СПА комплекс, Московская область

смотреть все фото
Частный СПА комплекс, Московская область